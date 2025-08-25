Donald Trump se laudă că a ajuns „președintele Europei“

Preşedintele american Donald Trump se laudă luni că este numit „preşedintele Europei” de către omologii săi de pe Bătrânul Continent.

„Ei vă respectă preşedintele aşa de mult încât mă numesc glumind preşedintele Europei. Ei îmi spun preşedintele Europei, ceea ce este o onoare”, a declarat luni presei locatarul Casei Albe.

Primul este summitul de la Washington unde i-a primit pe preşedinţii Ucrainei Vlodimir Zelenski, Franţei Emmanuel Macron, Finandei Alexander Stubb, premierii britanic Keir Starmer şi italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen şi secretarul general al NATO Mark Rutte şi au discutat despre Războiul din Ucraina.

Liderul american s- a făcut remarcat prin întruperea reuniunii cu liderii europeni pentru a discuta la telefon cu Vladimir Putin.

Obiectivul era organizarea unui summit între liderii rus şi ucrainean, un summit care pare compromis, având în vedere poziţiile opuse la Moscovei şi Kievului.

Este ca şi cum ai „amesteca ulei şi oţet”, declara el iritat.

„Dacă nu plătesc, nu-i voi apăra”

Alt exemplu al influenţei sale în Europa pe care Donald Trump l-a dat luni este summitul NATO din iunie la Haga.

La acest summit, statele membre ale Alianţei s-au angajat să investească 5% din PIB în apărare şi securitate până în 2035.

Această cifră este o sursă de tensiuni între Statele Unite şi aliaţi.

Donald Trump le cerea membrilor NATO încă din primul său mandat (2017-2021) să investească cel puţin 4% din PIB în apărare.

„Dacă nu plătesc, nu-i voi apăra”, ameninţa el în martie.

