Sondaj PNL: Cine ar câştiga Primăria Capitalei, trambulina către preşedinţie

Primarul sectorului 5, social-democratul Daniel Băluţă, se situează pe primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, relevă un sondaj realizat de INSCOP Research, făcut public de PNL cu argumentul că ”alte forţe politice au început deja să manipuleze prin sondaje”, după apariţia unui sondaj CURS.

Sondajul analizează două scenarii pentru candidatul AUR, nefiind înregistrate diferenţe majore nici în cazul în care acesta este liderul partidului George Simion, şi nici dacă este vorba despre candidatura Ancăi Alexandrescu. În ambele variante, candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu un procent ceva mai mare în cazul unei candidaturi a Ancăi Alexandrescu.

PNL spune că a publicat sondajul ca răspuns la manipulări

PNL a făcut public sondajul după apariţia unui sondaj CURS, care îl dădea pe liberalul Ciucu pe locul al treilea, la egalitate cu Cristian Popescu Piedone.

”Partidul Naţional Liberal dă publicităţii sondajul realizat în luna august 2025, de către INSCOP Research, la comanda PNL. PNL nu intenţiona să facă public acest sondaj în contextul actual, tensionat. Însă, având în vedere că alte forţe politice au început deja să manipuleze prin sondaje, am ales să prezentăm un studiu realizat de una dintre cele mai credibile case de sondare: INSCOP Research”, a transmis PNL.

Conform sondajului INSCOP, în cazul în care Anca Alexandrescu candidează din partea AUR, procentele sunt: Daniel Băluţă – 26,2%, Ciprian Ciucu – 23,8%, Anca Alexandrescu – 21,2%, Cătălin Drulă – 18,4%, Ana Ciceală – 8,5%.