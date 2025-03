Claudiu Târziu: „Am ajuns un partid mare să ne căciulim de susținerea lui Georgescu”. Candidatul AUR, un compromis

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, consideră că modul în care a fost desemnat George Simion candidatul partidului la alegerile prezidenţiale este rezultatul mai multor compromisuri. El a precizat că AUR a ajuns să se ”căciulească” de susţinerea lui Călin Georgescu, cel care a câştigat turul întâi al alegerilor prezidenţiale din 2024, alegeri anulate ulterior, dar speră că toate lucruri au meritat astfel încât Simion să câştige Preşedinţia României.

”Candidatura este o consecinţă a unor compromisuri în lanţ. După părerea mea, compromisuri făcute unele din strategie politică, altele poate că nu am avut încotro şi le-am făcut, dar compromisurile acestea adunate în cele din urmă duc la decizii grele, eronate care ne pun în dificultate. Şi cred că modul în care a fost desemnat candidatul la preşedinţie din partea AUR este un rezultat al acestor compromisuri”, a afirmat Claudiu Târziu.

El a adăugat că speră că toate aceste concesii au meritat în final.

”Eu sper ca în cele din urmă să fi meritat totul, toate aceste concesii, toate aceste cedări de la principiile noastre şi de la valorile noastre să fi meritat. Faptul că am ajuns ca un partid mare cum suntem să ne căciulim pur şi simplu de susţinerea unui om care câştigase turul întâi al alegerilor prezidenţiale din 2024, alegeri anulate, sper să fi meritat pentru ca al nostru candidat să câştige această bătălie. Dar semnele nu sunt aşa de bune pe cât le arată sondajele de opinie şi eu am mari rezerve. Şi cu asta închei orice discuţie despre candidatura lui George Simion. De ce? Pentru că am avut de spus multe şi am spus până la desemnarea candidatului nostru, acum nu mai are niciun rost să revenim asupra acestei candidaturi”, a explicat Claudiu Târziu.

CITEȘTE ȘI: 25 de șoferi, scoși din trafic de polițiștii doljeni….