Congresul USR-PLUS: S-a votat componența Biroului Național

Echipa lui Dan Barna a câștigat cele mai multe voturi la alegerile USR-PLUS pentru Biroul Național, adunând circa 57% din voturi (14 mandate din 24), conform HotNews.ro. Echipa lui Cioloș, recent votat ca președinte al USR-PLUS, a obținut 33,6% (8 mandate). La nivel individual, dintre cei 24 de membri ai viitorului Birou Național, Cătălin Drulă a obținut cele mai multe voturi și va fi vicepreședinte. Ceilalți vicepreședinți vor fi (în ordinea voturilor primite): Vlad Voiculescu, Dan Barna, Ionuț Moșteanu, Anca Dragu, Allen Coliban și Claudiu Năsui. Dacian Cioloș a ieșit pe locul cinci la voturi din echipa sa, dar el deja fusese votat președinte al partidului.

Echipa „USR PLUS la guvernare 2024” a lui Dan Barna a obținut la congresul USR-PLUS de sâmbătă de la Romexpo cele mai multe voturi, potrivit informațiilor HotNews.ro: 13.649 de voturi (57,36%), și va obține 14 din cele 24 de mandate ale Biroului Național.

Echipa „Uniți, Reușim!” a lui Dacian Cioloș a obținut 7.992 de voturi (44,6%) și va 8 din cele 24 de mandate ale Biroului Național.

Alte 2 mandate vor merge către echipa „#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România” a lui Irineu Darău.

Cătălin Drulă, cel mai votat candidat

La nivel individual (membrii USR-PLUS au putut da voturi persoanelor de pe listele depuse), cel mai votat candidat a fost Cătălin Drulă (610), urmat îndeaproape de Dan Barna (593), Ionuț Moșteanu (583) și Claudiu Năsui (581).

În ceea ce privește echipa lui Dacian Cioloș, cele mai multe voturi a luat Vlad Voiculescu (377), urmat imediat de Anca Dragu (375) și Dragoș Tudorache (366). Dacian Cioloș a ieșit pe locul cinci cu 315 voturi, însă Cioloș fusese deja votat președinte al partidului, astfel încât nu va putea fi membru al BN.

Componența Biroului Național

Per total, lista celor 24 de membri ai Biroul Național USR-Plus este formată din:

Drulă Cătălin — USR PLUS la guvernare 2024 — Vicepreședinte

Vlad Vasile Voiculescu — Uniți, Reușim! — Vicepreședinte

Barna Dan-Ilie — USR PLUS la guvernare 2024 — Vicepreședinte

Moșteanu Liviu-Ionuț — USR PLUS la guvernare 2024 — Vicepreședinte

Anca Dana Dragu — Uniți, Reușim! — Vicepreședinte

Allen Coliban — #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România. — Vicepreședinte

Năsui Claudiu Iulius Gavril — USR PLUS la guvernare 2024 — Vicepreședinte

Dragoş Ioan Tudorache — Uniți, Reușim! — Membru BN

Ghinea Cristian — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Botoș Vlad Marius — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Andrei Răzvan Lupu — Uniți, Reușim! — Membru BN

Ion Stelian-Cristian — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Dacian Julien Ciolos — Uniți, Reușim! — Membru BN*

Prună Cristina-Mădălina — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Oana Silvia Ţoiu — Uniți, Reușim! — Membru BN

Dehelean Silviu — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Cătălin Teniță — #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România. — Membru BN

Mihaiu Radu Nicolae — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Ioana Mihăila — Uniți, Reușim! — Membru BN

Mălureanu Liviu — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Miruța Radu-Dinel — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

Dragoş Nicolae Pîslaru — Uniți, Reușim! — Membru BN

Panait Radu — USR PLUS la guvernare 2024 — Membru BN

*Dacian Cioloș a fost ales președinte al partidului, astfel încât locul său în BN va fi atribuit altui membru. Pe lista sa următorii pe listă, la egalitate, sunt Monica Elena Berescu și Alin Cristian Mituța

Voturile pe echipe și candidați:

Echipa Barna – USR PLUS la guvernare

Drulă Cătălin — 610

Barna Dan-Ilie — 593

Moșteanu Liviu-Ionuț — 583

Năsui Claudiu Iulius Gavril — 581

Ghinea Cristian — 568

Botoș Vlad Marius — 559

Ion Stelian-Cristian — 548

Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel — 531

Prună Cristina-Mădălina — 518

Dehelean Silviu — 495

Mihaiu Radu Nicolae — 491

Mălureanu Liviu — 486

Miruța Radu-Dinel — 465

Panait Radu — 464

Echipa Cioloș – Uniți, Reușim!

Vlad Vasile Voiculescu — 377

Anca Dana Dragu — 375

Dragoş Ioan Tudorache — 366

Andrei Răzvan Lupu — 321

Dacian Julien Ciolos — 315

Oana Silvia Ţoiu — 308

Ioana Mihăila — 302

Dragoş Nicolae Pîslaru — 300

Echipa Darău – #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România

Allen Coliban — 169

Cătălin Teniță — 163

Dacian Cioloș, ales noul președinte al USR-PLUS

Europarlamentarul Dacian Cioloş a fost ales în funcţia de preşedinte al USR PLUS, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne. El a obţinut 19.603 voturi, iar contracandidatul său, Dan Barna, 18.908.

Biroul Naţional al USR PLUS va asigura conducerea executivă a partidului alături de preşedinte.

În luna mai a acestui an, USR şi PLUS au fuzionat după ce în ultimii ani cele două partide conduse de Dan Barna şi Dacian Cioloş au participat ca o alianţă la alegerile europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare.