Săru’ mâna, PSD! Solomon valsează din nou cu Olguța (VIDEO)

Săru’ mâna, PSD! Antonie Solomon va da mâna din nou cu PSD și Olguța Vasilescu, pentru a forma o majoritate. De data asta, înțelegerea se produce la Consiliul Județean (CJ) Dolj, unde PSD a obținut președinția, dar nu și majoritatea în consiliu. A fost nevoie de Antonie Solomon pentru ca balanța să se încline în favoarea social-democraților.

La CJ, PSD a obținut 16 mandate de consilieri județeni, din 36, plus președintele, care are și el drept de vot. Pentru a forma o majoritate, pesediștii mai aveau nevoie de doi consilieri. Și i-au găsit rapid: pe cei de la Partidul Ecologic Român (PER).

Cu Antonie Solomon purtător de drapel și primul pe lista de consilieri, PER a obținut trei mandate de consilieri locali la Craiova și doi de consilieri județeni la Dolj. La CL Craiova, PNL și USR-PLUS au obținut majoritatea, cu 14 consilieri din 27. Și ar fi putut obține 17 consilieri, însă USR nu a dorit să facă alianță și cu PER, pentru că nu au dorit să-și asocieze numele cu Antonie Solomon. „Eu sunt de o mie de ori mai curat decât ei“, era răspunsul lui Solomon, după mesajul celor de la USR-PLUS.

Mai curat, dar și mai alunecos, pentru că fostul edil s-a orientat rapid. Și a făcut ceea ce blama la începutul campaniei sale pentru funcția de primar al Craiovei, cursă în care s-a clasat pe locul trei, cu aproape 21% din voturi: o înțelegere cu PSD.

Se știe vicepreședintele PSD al CJ Dolj

În Consiliul Județean Dolj, PNL a obținut 13 mandate, iar USR-PLUS nu a trecut pragul electoral. În Consiliu au mai intrat ProRomânia – 3 mandate de consilieri județeni, PMP – 2 mandate și PER – 2 mandate. Cum PMP s-a declarat de la început „partid de dreapta“, iar ProRomânia și-a declarat „neutralitatea“, PSD a întis mâna către PER, iar ecologiștii ar fi spus „DA“. Deși nu s-a anunțat încă nimic oficial, surse din PSD au confirmat mutarea care asigură partidului majoritatea în Consiliul Județean și dreptul de a numi cei doi vicepreședinți.

Mihai Neaţu, pe când era director la Termo Craiova SRL, înainte să facă pasul spre Transelectrica SA

Unul este deja stabilit, în persoana lui Mihail Adrian Neațu-Breciugă. Fost și viitor consilier județean, Neațu – un apropiat al familiei Manda-Vasilescu, va trece de pe scaunul de director la Transelectrica SA (post pe care a ajuns în 2014), pe cel de vicepreședinte CJ Dolj.

Săru’ mâna, PSD! Se pregătește scaunul de vicepreședinte CJ Dolj pentru Solomon?

Celălalt vicepreședinte al CJ Dolj ar urma să aparțină noilor aliați ai PSD, adică celor de la PER. Iar aici situația este simplă, având în vedere că primele două nume de pe lista de consilieri județeni depusă de partid sunt Antonie Solomon și Octavian Sorin Marinescu. Așa că, după ce a fost scos din cărți la CL Craiova, lui Antonie Solomon nu i-a mai rămas decât Consiliul Județean și posibilitatea de a deveni vicepreședinte. Iar pentru asta nu era nevoie decât de o alianță cu PSD.

Din interiorul PSD, alianța cu PER la CJ Dolj este dată ca sigură, însă Solomon nu a vorbit prea multe. Contactat de GdS, Antonie Solomon a precizat că nu știe, deocamdată, de vreo alianță cu PSD la CJ Dolj și că mai sunt încă discuții și negocieri. A admis însă că „dacă la nivel național se face acest lucru, se poate face și la Craiova“. „Oricum, nu putem merge la Consiliul Județean cu PSD și la Consiliul Local cu alții. Mergem cu PSD și colo și colo, dacă este“, a spus Solomon. Fostul primar al Craiovei a primit, ieri, certificatul de consilier județean. Ca și restul de 36 care au prins un loc în CJ Dolj, în urma alegerilor din 27 septembrie.

Săru’ mâna, PSD! Solomon s-a aliat cu cei pe care îi critica

În martie 2016, Antonie Solomon urca pe scena amplasată în Sala Polivalentă din Craiova, la un spectacol al Mariei Ciobanu, și îi pupa mâna Olguței Vasilescu, pe atunci primar al Craiovei. Ulterior, avea să meargă alături de Olguța și în campania electorală în urma căreia aceasta obținea un nou mandat de primar, cel de scurtă durată (2016-2017). Pe scena de la Polivalentă, Solomon îi ura succes Olguței și o îndemna să continue proiectele bune pentru craioveni.

Situația se repetă și acum, fără să mai fie nevoie de Maria Ciobanu pentru ca Solomon și Olguța să se țină din nou de mână. De fapt, Solomon a dat mâna cu PSD la Consiliul Județean, dar va susține în consecință PSD-ul și la Consiliul Local Craiova. Asta deși nu mai târziu de luna trecută, în campanie fiind, Antonie Solomon critica administrația PSD de la Craiova și proiectele făcute „după ureche“, incluzând-o aici și pe Olguța Vasilescu.

„În viitorul meu mandat, toate proiectele vor fi rodul discuțiilor cu oamenii, nu vor fi proiecte făcute după ureche. Ca primar, sunt obligat să găsesc soluții, nu să fac promisiuni (…) Aspectele sesizate în Craiovița Nouă, din păcate, sunt generale, se regăsesc în întregul oraș. Aceasta nu este Craiova pe care am lăsat-o în 2012, nu este Craiova promisă de unii în ultimele campanii electorale. Aceasta nu este nici capitală culturală, nici capitala tineretului, nici oraș european. Dar ar putea ajunge. Împreună, pe 27 septembrie, trebuie să spunem stop urâțirii, degradării și sărăcirii orașului și să facem schimbarea!“, era mesajul lui Antonie Solomon.

Solomon, în urmă cu o lună: O înțelegere cu PSD, o diversiune ordinară!

Acum, fostul edil nu mai vede lucrurile chiar așa de „urât“. Cu toate că fix în urmă cu o lună respingea vehement o eventuală înțelegere cu PSD.

Ce posta Antonie Solomon în urmă cu o lună

„Se vehiculează în spațiul public că «Antonie Solomon are o înțelegere cu PSD-ul». O diversiune ordinară! Vreau să precizez, așa cum am făcut-o și în alte rânduri, că îmi doresc din suflet să câștig primăria, să am cât mai mulți consilieri și după aceea pot să spun că voi discuta pentru a forma o majoritate, pentru a putea să îmi pun în valoare proiectele pe care le-am susținut în aceasta campanie electorală și sunt obligat să nu rămână la stadiul de idei sau promisiuni.

Așadar, le spun adversarilor să stopeze aceste diversiuni, să nu mai deruteze oamenii, pentru că totul se va întoarce împotriva lor!“, posta Antonie Solomon pe pagina sa de socializare.

Ce spunea Solomon după ce a ieșit din pușcărie

Nu ar fi pentru prima dată când Antonie Solomon se răzgândește. În decembrie 2014, la ieșirea din penitenciar, fostul edil declara că nu vrea să mai audă de politică.

„Vreau să fiu un om normal. Să nu vă așteptați să mă vedeți în nu știu ce partid sau lupte electorale. Am pus punct, fiindcă, repet, mi-a adus numai și numai necazuri. Cine eram eu când am intrat în politică și cine sunt acum? Un fost deținut“, afirma Antonie Solomon. Până la urmă, nu a fost chiar așa…