BERBEC

Staţi bine la capitolul comunicare, dialogul merge ca uns, aveţi mereu cele mai potrivite argumente pentru a vă expune părerile. Dacă aţi avea de susţinut vreo prelegere sau dacă trebuie să prezentaţi un proiect important la serviciu, veţi lăsa o impresie excelentă, pentru că aveţi cuvintele potrivite şi ştiţi să le folosiţi cu talent.

TAUR

Veştile care vă ajung la urechi nu sunt prea bune, dar, dacă v-aţi preface că nici nu le-aţi auzit, aţi putea trece mai uşor peste efectele lor negative. Aflaţi lucruri triste despre prieteni care suferă, care trec prin momente dificile în cuplu, despre eşecuri profesionale.

GEMENI

Vă ocupaţi de un proiect care consumă mari resurse de timp şi energie, dar a venit vremea unei alegeri. Nu puteţi continua pe aceeaşi cale ca înainte, ci ar fi nevoie de o atitudine diferită. Momentan, sunteţi un pic cam obosit, nu prea aveţi starea potrivită pentru a schimba lucrurile.

RAC

Schimbul de informaţii ca de la maestru la elev se face de câteva ori pe parcursul zilei: ba sunteţi profesor, ba sunteţi elev. Treceţi prin situaţii foarte contradictorii, când ori arătaţi lumii cât de priceput sunteţi într-un anumit domeniu, în timp ce, pe alte planuri, parcă abia acum faceţi primii paşi.

LEU

Competiţiile intelectuale vă pot avea în centrul atenţiei, pentru că aveţi toate şansele să vă impuneţi prin idei originale, soluţii inteligente şi un mod de comunicare combativ şi convingător. Dacă aveţi de prezentat vreo lucrare în faţa unei comisii nu vă lăsaţi doborât de agresivitatea verbală a unora.

FECIOARĂ

Afacerile pot cunoaşte azi un moment de progres vizibil, ceea ce vă încântă şi vă motivează să daţi naştere altor idei creative şi mai îndrăzneţe. Nu vă opriţi la ceea ce aveţi deja, propuneţi-vă mai mult, mai sus, mai bine.

BALANŢĂ

Visaţi, aveţi curaj să creaţi scenarii cât mai fanteziste, lăsaţi imaginaţia să creeze orice vrea, pentru că de aici se nasc cele mai interesante lucruri. Totuşi, ar fi bine să fiţi discret şi să vă păstraţi visele doar pentru dumneavoastră, deo-camdată, ca nu cumva să apară piedici care să vă taie tot elanul entuziast de acum.

SCORPION

Nu vă grăbiţi să extrageţi concluzii după o primă întâlnire cu persoana de la care aveţi unele aşteptări sentimentale. Nici în plus, adică să vă faceţi iluzii după ce abia aţi schimbat câteva vorbe, dar nici în minus, văzându-i mai multe defecte decât are. Fiţi moderat în decizii.

SĂGETĂTOR

Conştiinţa nu vă lasă să faceţi un lucru cu care nu puteţi fi de acord, şi bine faceţi, altfel aţi regreta mai târziu că nu v-aţi oprit la timp. Vă daţi seama că acel lucru face cuiva rău, că nu e ceva corect, legal sau moral, că încalcă unele reguli scrise sau nescrise, deci cel mai bine ar fi să spuneţi nu oricărei ispite.

CAPRICORN

Munciţi cu pasiune, pentru că vă ocupaţi de un proiect care are şi implicaţii financiare excelente, dar şi un sentiment de satisfacţie interioară. Când lucraţi cu plăcere, e clar că şi rezultatele vor fi grozave, de aceea trageţi tare, convins că ceea ce vă aşteaptă la final vă aduce fericire în suflet, dar şi bani în cont.

VĂRSĂTOR

Suspiciunea v-a copleşit şi aţi alunecat spre un pesimism neconstructiv care nu vă ajută să treceţi peste o situaţie mai simplă decât aţi putea crede. Ridicaţi un pic capul din pământ şi priviţi dincolo de limitele pe care singur vi le-aţi impus.

PEȘTI

Sunteţi într-un punct de răscruce când oscilaţi între ceva din trecut şi ceva din viitor şi nu ştiţi ce să alegeţi. Momentul e ideal pentru a sta să cântăriţi situaţia cu recunoscutul talent de a compara ce aţi pus pe cele două talere ale pro-priei balanţe, iar decizia la care ajungeţi va fi cea mai înţeleaptă.