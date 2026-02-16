BERBEC

Relaţiile cu străinătatea se pot solda cu afaceri bănoase, mai ales dacă i-aţi cunoscut pe parteneri prin prietenii dumneavoastră. Sănătatea este la cote cât se poate de bune, de aceea la tratamentele de înfrumuseţare reacţionaţi mai bine ca oricând.

TAUR

Venitul va creşte brusc, favorizat de o situaţie norocoasă, ivită din senin. Fuga de durere e tot o formă de evaziune, vă mândriţi cu o sănătate exemplară, demnă de invidiat. Veştile sunt bune, căci romantismul şi intensitatea pasională îşi dau mâna în ceea ce vă priveşte.

GEMENI

Pregătiţi afaceri importante care să vă asigure creşterea optimă a câştigurilor care să vă scoată din sărăcie. Ţineţi sub control tensiunea intraoculară, punând comprese calde cu infuzie de albăstrele şi gălbenele, în proporţii egale. Ziua de astăzi se poate dovedi cea mai romantică, artistică şi plină de inspiraţie.

RAC

Venitul vă creşte brusc, favorizat de o situaţie norocoasă, ivită din senin. Odihna face minuni pentru recuperarea energiilor, dar ulterior este nevoie să faceţi mişcare pentru ca energia să nu stagneze. Neptun dizolvă lent hotarele, acoperind tărâmurile cu nori şi ceaţă.

LEU

Ar trebui să aveţi în atenţie preocuparea de a câştiga bani din activitatea pe care v-aţi propus să o demaraţi astăzi. Relaţiile de familie sunt foarte plăcute, încât vă creează momente deosebite, tandre şi iubitoare. Vă găsiţi în plină expansiune profesională şi vă bucuraţi de prestigiu în urma unor realizări la locul de muncă.

FECIOARĂ

Se construieşte momentul de lună plină când, prin intermediul amicilor dumneavoastră, aveţi posibilitatea de a atrage noi resurse băneşti în afacerea pe care aţi construit-o cu membrii familiei.

BALANŢĂ

V-au crescut veniturile directe şi aveţi resurse de a investi surplusul în mod inteligent şi aceasta va avea drept rezultat un avantaj material. Venus vă aduce primăvara în inimi care funcţionează bine şi protejează întregul sistem circulator.

SCORPION

Este un moment prielnic pentru extinderea activităţilor cu un caracter lucrativ; fiţi deschişi la posibilitatea de a reacţiona rapid la ocazii ce apar pe neaşteptate, ca să vă bucuraţi de câştiguri importante.

SĂGETĂTOR

Ar fi cazul să vă ocupaţi de bani: puteţi finaliza o negociere de contract în termeni care vă avantajează şi vă aduc profituri financiare. Pentru a beneficia din plin de aspectul favorabil care vă poate plasa pe un maxim de formă trebuie să vă ajutaţi ficatul şi plămânii printr-un consum de silimarină în asociere cu sucul proaspăt de citrice.

CAPRICORN

Anumite investiţii pot creşte constant, ca urmare a bunei voastre reputaţii şi a unor contracte bune. Bucuraţi-vă pentru şansele care vi se oferă şi gândiţi-vă şi la cel mai puţin norocoşi. Neptun devine un adevărat mentor pentru sufletele voastre pe care le va scoate din amorţire, înlocuind ordinea existentă cu una nouă, apelând la trezirea de conştinţă.

VĂRSĂTOR

Vă ocupaţi cu eficienţă de bani, deoarece aveţi aplombul necesar de a negocia bine. Veţi avea succes în perioada potrivită semnării de contracte. Odihna face minuni pentru recuperarea energiilor, dar ulterior este nevoie să faceţi mişcare pentru ca energia să nu stagneze.

PEȘTI

Atingeţi-vă de capital şi extindeţi-vă în direcţii noi, ca să vă intre sume apreciabile din afacerile mai vechi. Aveţi o stare mentală bună, aveţi o deosebită priză la public şi puteţi fi de-a dreptul sclipitori în maniera în care vă expuneţi ideile. Vi se accentuează latura simţitoare şi puteţi să vă reîndrăgostiţi.