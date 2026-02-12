BERBEC

Este posibil ca un membru al familiei să nu îşi respecte o promisiune în legătură cu o sumă de bani. Nu vă grăbiţi să îi faceţi reproşuri! S-ar putea să aibă motive obiective. Astăzi ar fi bine să daţi dovadă de mai multă flexibilitate în relaţiile cu prietenii şi familia.

TAUR

S-ar putea să fiţi puţin descurajat de numărul problemelor pe care le aveţi de rezolvat. Cu calm şi răbdare, aveţi toate şansele să realizaţi tot ce v-aţi propus pentru azi. Aveţi posibilitatea să faceţi schimbări în casă, spre satisfacţia partenerului de viaţă.

GEMENI

S-ar putea să fiţi implicat într-un scandal la locul de muncă din cau-za bârfelor unei femei mai în vârstă. Nu răspundeţi la provocări! În scurt timp, situaţia se va lămuri şi totul va reveni la normal. În a doua parte a zilei, este posibil să încasaţi o sumă de bani neaşteptată.

RAC

Astăzi ar fi bine să evitaţi deplasările cu autoturismul, fiindcă există riscul să fiţi implicat într-un accident de circulaţie din vina dumneavoastră. Dacă totuşi sunteţi nevoit să conduceţi maşina, vă sfătuim să fiţi cât mai atent, să nu vă grăbiţi şi să verificaţi starea tehnică a maşinii.

LEU

S-ar putea să fiţi dezamăgit din cauza unei afaceri care nu merge conform aşteptărilor. Vă sfătuim să nu vă descurajaţi. Pur şi simplu, astăzi nu este o zi bună pentru afaceri. Aveţi ocazia să petreceţi mai mult timp alături de persoana iubită. Puteţi să faceţi împreună planuri de viitor.

FECIOARĂ

Se pare că aveţi de rezolvat multe probleme la locul de muncă, dar colegii nu se arată suficient de cooperanţi. Stăpâniţi-vă nervozitatea, fiindcă altfel riscaţi să faceţi afirmaţii pe care le veţi regreta. Aveţi ocazia să petreceţi mai mult timp alături de persoana iubită.

BALANŢĂ

Azi puteţi avea succes în afaceri şi în activităţile casnice. Aveţi posibilitatea să faceţi schimbările la care vă gândiţi de ceva timp. Aveţi grijă să nu începeţi prea multe treburi deodată, pentru că s-ar putea să nu le puteţi duce pe toate la bun sfârşit! Seara s-ar putea să vă întâlniţi cu un prieten cu care nu v-aţi mai văzut de mult timp.

SCORPION

În cursul dimineţii, este posibil să primiţi o veste pe care o aşteptaţi de mult timp, în legătură cu plecarea într-o călătorie în interes personal. Partenerul de viaţă v-ar putea reproşa că nu v-aţi ales bine momentul pentru această deplasare.

SĂGETĂTOR

În prima parte a zilei s-ar putea să fiţi cam irascibil, din cauza stresului şi a oboselii acumulate. Ar fi bine să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu colegii de muncă sau cu partenerii de afaceri. Sunteţi predispus la unele probleme de sănătate şi chiar la accidente.

CAPRICORN

În prima parte a zilei este posibil să aveţi o discuţie aprinsă cu un coleg de muncă sau cu un partener de afaceri. Cauza pare să fie o divergenţă de opinii într-o chestiune financiară. Vă recomandăm să evitaţi reproşurile şi să căutaţi o soluţie comună.

VĂRSĂTOR

Din cauza unor evenimente neprevăzute, s-ar putea să fiţi nevoit să vă modificaţi programul stabilit pentru azi. Nu vă puneţi mari speranţe într-o afacere demarată recent, pentru că s-ar putea să fiţi dezamăgit.

PEȘTI

Aveţi ocazia să demaraţi o activitate care vă poate aduce avantaje materiale, cu condiţia să vă temperaţi spiritul critic. Fiţi conciliant în discuţiile cu colegii de serviciu şi cu partenerul de viaţă. În a doua parte a zilei este posibil să vă întâlniţi cu o persoană apropiată