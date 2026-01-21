BERBEC

S-ar putea să descoperiţi brusc ceva ce vă este ascuns de multă vreme. În acelaşi timp, astăzi aveţi şansa de a de a pătrunde instinctiv în esenţa unor lucruri care până acum păreau banale. Vreţi să evadaţi într-o lume de vis, într-o lume perfectă.

TAUR

Pe cât de mult vă doriţi să faceţi echipa cu cei cu care lucraţi, pe atât de complicat este să aveţi încredere în aceste persoane, cel puţin astăzi. Nici mediul în care vă aflaţi nu vă este de ajutor, negăsind susţinere în jurul vostru.

GEMENI

Deşi v-a interesat prea mult părerea celor din jur până acum, astăzi aveţi şansa să observaţi singur cum stau lucrurile. Mai ales în ceea ce privește munca propriu-zisă şi cuantumul câştigurilor aferente acesteia. Încercaţi să vă lăsaţi condus de intuiţie.

RAC

Pe cât posibil, evitaţi să vă autosabotaţi astăzi. Mai ales că plecaţi la drum cu mult entuziasm şi dorinţă de face lucruri măreţe, ceva ce alţii nu au reuşit până acum să întreprindă. Nu încercaţi să impresionaţi pe nimeni astăzi.

LEU

A trece de nişte limite impuse fie de bunsimţ, fie de cutume reprezintă o extravaganţă pe care astăzi nu v-o permiteţi, mai ales dacă miza este reprezentată de persoana pe care o iubiţi cel mai mult pe această lume.

FECIOARĂ

Nevoia de control vă pune mintea la contribuţie, însă nu orice noţiune despre care credeţi că este „potrivită“ pentru contextul actual este şi favorabilă unui mod onorabil de rezolvare a problemelor. Cu toate acestea, analizaţi situaţiile dintr-o cu totul altă perspectivă decât până acum.

BALANŢĂ

Cel mai interesant ar fi dacă aţi permite celor de lângă voi să vă schimbe. Sau măcar să încercaţi să vă priviţi prin ochii acestora. Veţi fi uimit să aflaţi detalii noi despre voi, amănunte la care nici nu vă aşteptaţi.

SCORPION

Nici că se putea un moment mai bun pentru o asociere sau pentru a petrece timp de calitate alături de o persoană dragă vouă. Grija pentru cei din jur, înţelepciunea de care daţi dovadă vă fac indispensabil celor cărora le sunteţi drag. Astăzi ascultaţi-vă sufletul.

SĂGETĂTOR

O zi în care vă este recomandat să rămâneţi rezervat, cercetând cu atenţie amănuntele situaţiilor în care vă găsiţi implicat. Seara va fi un sfetnic excelent, în ceea ce vă priveşte, ori până atunci poate că ar fi mai bine dacă nu v-aţi pronun-ţa sau dacă nu aţi da verdicte.

CAPRICORN

Graba strică treaba. Cu atât mai mult cu cât abundenţa de idei neconvenţionale de care aveţi parte şi faptul că nu multe dintre acestea pot depăşi stadiul de utopie vă vor consuma toată energia pe care o aveţi la dispoziţie.

VĂRSĂTOR

Decât să încercaţi să reinventaţi roata, mai bine aţi acorda atenţie căminului şi familiei. De fapt, aţi putea acum să îmbunătăţiţi sfera casnică şi ambientul în care vă trăiţi viaţa. Notaţi-vă toate ideile pe care le consideraţi geniale.

PEȘTI

Imaginaţia voastră este mai bogată şi mai amplă decât oricând. Însă, atunci când vi se dau mai multe decât puteţi duce, se poate spune că sunteţi pe punctul de a cădea într-o capcană. Evitaţi această capcană şi învăţaţi din experienţele altora.