26.7 C
Craiova
duminică, 24 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCutremur în România în această dimineață

Cutremur în România în această dimineață

De Valentin TUDOR

Un cutremur de magnitudine 4.2 a avut loc duminică dimineața, la ora 7.15, în Vrancea, potrivit INFP. Inițial, magnitudinea anunțată de INCDFP a fost de 4 grade, dar a fost revizuită.

Seismul a fost de intensitate medie, produs la o adâncime de 107 km. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 36 km vest de Focșani, 64 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu Gheorghe, 86 km est de Brașov, 92 km sud-vest de Bârlad, 94 km sud de Bacău.

Cel mai recent cutremur cu magnitudinea peste 4 produs în Vrancea s-a înregistrat în 11 mai, fiind cel mai puternic seism din acest an (4,6). Cele mai recente cutremure care s-au înregistrat în România, vineri, în zona Gorj, cel mai puternic având magnitudinea 4,4.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA