Strada Bariera Vâlcii se umple de balize

Noi am marcat locul ca să nu se întâmple vreun accident, fiindcă este şi trafic intens. Când am intervenit pentru o avarie produsă de un branşament al CAO, am observat că există o cavernă. Am filmat cu camera specială pe canalizare şi am observat nişte neconformităţi. Apa se infiltrează şi se formează nepermis de mult o cavernă sub covorul asfaltic,

spuneau la acel moment reprezentanţii CAO.