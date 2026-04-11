Vacanță de vis, transformată în coșmar 

O vacanță de familie s-a transformat într-un coșmar de neimaginat pentru un inginer român, arestat în Italia chiar în fața soției și copiilor, pentru o condamnare pe care nu o avea. După o lună petrecută în închisoare, adevărul a ieșit la iveală: identitatea sa fusese furată, iar un alt român comisese infracțiuni în numele lui.

Totul s-a întâmplat pe 24 august 2025, când bărbatul ajunsese în stațiunea Caorle pentru a sărbători ziua soției și a petrece câteva zile de concediu. La scurt timp după sosire, a fost reținut în baza unui mandat de executare a unei pedepse de doi ani de închisoare pentru furt,

Fără să înțeleagă ce se întâmplă, românul a fost dus direct după gratii, unde a petrecut aproape o lună, până când avocatul său a reușit să demonstreze că este vorba despre o confuzie gravă.