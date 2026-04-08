Amendă usturătoare pentru transport ilegal de marfă în Mehedinți

Polițiștii Serviciului Rutier au depistat, în trafic, pe DN 67 D, în localitatea Brebina, județul Mehedinți, un bărbat de 50 de ani care efectua transport de marfă fără respectarea prevederilor legale.

În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 8.000 de lei.

Ca măsură complementară, autoritățile au dispus:

retragerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare,

imobilizarea vehiculului pentru o perioadă de 6 luni.

Polițiștii reamintesc importanța respectării legislației privind transportul de marfă, pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

