Recomandările polițiștilor pentru Paște: cum să petreci sărbătorile în siguranță

Cu ocazia Sărbătorii de Paște, polițiștii le recomandă cetățenilor să adopte un comportament preventiv, astfel încât să se bucure de sărbători în liniște și siguranță.

În această perioadă, caracterizată de aglomerație, deplasări și participarea la slujbe religioase, este importantă protejarea propriei persoane, a familiei și a bunurilor.

🏠 Siguranța locuinței

Pentru a evita incidentele neplăcute, polițiștii recomandă:

✔️ Asigurați ușile și ferestrele, chiar și pentru plecări scurte;

✔️ Nu lăsați chei de rezervă în locuri ușor de găsit;

✔️ Rugați o persoană de încredere să supravegheze locuința dacă plecați;

✔️ Evitați să anunțați pe rețelele sociale că sunteți plecați;

✔️ Nu permiteți accesul persoanelor necunoscute fără verificarea identității.

🎒 Protejarea bunurilor personale

✔️ Fiți atenți la portofel, telefon și alte bunuri în zone aglomerate;

✔️ Evitați să aveți asupra dumneavoastră sume mari de bani;

✔️ Nu lăsați obiecte de valoare la vedere în mașină;

✔️ Fiți vigilenți în piețe, magazine sau mijloace de transport.

🚗 Siguranța în trafic

✔️ Verificați starea tehnică a mașinii înainte de drum;

✔️ Respectați viteza legală și adaptați condusul la condiții;

✔️ Nu conduceți sub influența alcoolului sau substanțelor interzise;

✔️ Folosiți centura de siguranță;

✔️ Acordați atenție pietonilor, mai ales în zonele aglomerate.

⛪ La slujbele religioase

✔️ Evitați să aveți bunuri de valoare asupra dumneavoastră;

✔️ Supravegheați copiii și persoanele vârstnice;

✔️ Evitați îmbulzeala și respectați indicațiile autorităților;

✔️ Manipulați cu grijă lumânările aprinse.

👶 Siguranța copiilor

✔️ Nu lăsați copiii nesupravegheați în locuri aglomerate

✔️ Învățați-i să nu plece cu persoane necunoscute

✔️ Stabiliți un punct de întâlnire în caz de separare

⚠️ Atenție la înșelăciuni

✔️ Nu oferiți bani sau date personale persoanelor necunoscute;

✔️ Verificați atent ofertele și cumpărăturile online;

✔️ Fiți vigilenți la tentativele de fraudă.

☎️ Ce faci în caz de urgență

În situații de urgență sau dacă sunteți martorii unor fapte antisociale, apelați imediat numărul unic 112, potrivit IPJ Gorj.

Cu puțină atenție și responsabilitate, Sărbătorile Pascale pot rămâne momente de liniște, bucurie și siguranță pentru toți.

