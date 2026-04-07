Gorj: Bărbat reținut pentru tentativă de viol și violare de domiciliu, după ce a intrat peste o femeie de 82 de ani

Polițiștii din Târgu Cărbunești au fost sesizați, ieri, de o femeie din comuna Prigoria, sat Bucșana, că vecina sa, în vârstă de 82 de ani, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale.

La fața locului s-au deplasat echipe operative din cadrul Poliția Orașului Târgu Cărbunești, care au demarat imediat verificările.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 02:30, un bărbat de 40 de ani, din Vâlcea, ar fi pătruns fără drept în locuința femeii.

Acesta ar fi încercat să întrețină un act sexual prin constrângere, însă ar fi renunțat în urma opoziției ferme a victimei.

Reținut pentru 24 de ore

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru tentativă de viol și violare de domiciliu.

În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Ancheta este în desfășurare, urmând ca autoritățile să dispună măsurile legale care se impun.

