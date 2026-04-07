Doi tineri din Slatina arestați pentru tâlhărie: au furat 5.900 de lei, pretinzând că sunt polițiști

Un bărbat din Slatina a fost agresat fizic, în noapte de 24 martie, în locuința sa de trei persoane purtând cagule, care s-au pretins a fi polițiști. Victima a fost deposedată de o geacă în care se afla suma de 5.900 de lei.

În urma investigațiilor efectuate de oamenii legii, au fost identificați trei tineri cu vârste între 17 și 25 de ani, toți din Slatina.

Pe baza probelor administrate, doi dintre aceștia, de 19 și 25 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore la data de 5 aprilie. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Arest preventiv de 30 de zile

În ziua de 6 aprilie 2026, cei doi tineri au fost prezentați Judecătoriei Slatina, care a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cazul readuce în atenție pericolele tâlhăriilor comise sub pretextul autorității și recomandă vigilență cetățenilor, potrivit IPJ Olt.

