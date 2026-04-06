(VIDEO) Tânăr reținut după ce a agresat un bărbat și i-a furat telefonul în Drobeta-Turnu Severin

Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată de un bărbat de 48 de ani, că a fost agresat în zona Târgului Veterani. El a declarat că i-a fost sustras telefonul mobil de o persoană necunoscută.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii din cadrul Biroul Ordine Publică Drobeta-Turnu Severin, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au identificat persoana bănuită. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani, din Drobeta-Turnu Severin.

În urma unui control corporal, a fost recuperat telefonul mobil al victimei.

Măsuri legale

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ieri, procurorul a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, potrivit IPJ Mehedinți.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații și pentru tragerea la răspundere penală sub aspectul furtului calificat și al lovirii sau altor violențe.

