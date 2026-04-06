Vâlcea: Zeci de permise reținute și sute de sancțiuni aplicate în perioada 3–5 aprilie

În perioada 3–5 aprilie 2026, polițiștii rutieri și cei de ordine publică vâlceni au desfășurat acțiuni pe principalele artere de circulație din județ, cu scopul creșterii siguranței rutiere și prevenirea accidentelor.

Activitățile au vizat în special depistarea conducătorilor auto care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive.

🔸 Testări și sancțiuni

Aproximativ 800 de testări cu aparatul etilotest

17 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive

Au fost aplicate 780 de sancțiuni contravenționale, dintre care:

154 pentru depășirea limitei legale de viteză

87 bicicliștilor

33 pietonilor

18 pentru depășiri neregulamentare

Restul pentru alte abateri de la regimul rutier

🔸Permise și certificate reținute

Ca măsuri complementare:

71 de permise de conducere reținute (19 pentru viteză, 10 pentru conducere sub influența alcoolului, restul pentru alte abateri)

64 de certificate de înmatriculare retrase

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de aproximativ 250.000 de lei.

🔸 Infracțiuni constatate

În urma activităților, au fost constatate 13 infracțiuni la regimul circulației rutiere, polițiștii desfășurând cercetări în dosare penale, urmând ca măsurile legale să fie dispuse la finalizarea anchetelor.

🔸 Siguranță în timpul sărbătorilor

În zilele de sâmbătă și duminică, polițiștii rutieri au asigurat măsuri de siguranță rutieră în contextul sărbătorilor religioase Floriile și Paștele Catolic, pentru ca evenimentele publice să se desfășoare în condiții optime.

🔸 Recomandări pentru șoferi

Polițiștii rutieri recomandă:

Respectarea regulilor de circulație

Adoptarea unui comportament preventiv și responsabil

Manifestarea prudenței sporite pe drumurile publice

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru reducerea riscului de accidente și creșterea siguranței participanților la trafic.

