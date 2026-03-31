(VIDEO) Mehedinți: Furt de animale în comuna Tâmna: doi tineri reținuți de poliție

Poliția orașului Strehaia a fost sesizată, pe 29 martie, despre furtul mai multor animale de la o stână din comuna Tâmna. În urma cercetărilor, s-a stabilit că în noaptea de 28/29 martie, de la o stână aparținând unui bărbat de 52 de ani, au fost sustrase:

11 ovine,

5 caprine.

Animalele au fost ulterior recuperate și returnate proprietarului.

Suspecții identificați

Polițiștii au reușit să identifice doi tineri, de 21 și 22 de ani, ambii din comuna Tâmna, suspectați de comiterea faptei.

Cei doi au fost reținuți 24 de ore sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia.

Aceștia urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de măsură preventivă.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și tragerea la răspundere pentru furt calificat.

