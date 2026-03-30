Șefi de la Direcția Finanțelor Publice București, sub control judiciar pentru mită

Doi funcționari cu funcții-cheie din ANAF București sunt acuzați de DNA că au cerut și primit zeci de mii de euro pentru a influența decizii în dosare de insolvență. Procurorii susțin că unul dintre ei ar fi încasat 50.000 de euro pentru a facilita reducerea unei datorii de milioane către stat.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus sub acuzare doi funcționari din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, acuzați de luare de mită și trafic de influență.

Cei doi au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 26 și 27 martie 2026. Este vorba despre Octavian-Ciprian Topan, șef Serviciu Juridic în cadrul instituției, și Tatiana Popovici, fost director executiv juridic, în prezent șef Serviciu Juridic Sector 6, potrivit stiripesurse.ro

Banii primiţi în tranşe

Potrivit DNA, în perioada mai–iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi cerut, prin intermediul unui practician în insolvență, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei firme aflate în dificultate financiară. În schimb, acesta ar fi promis că își va folosi influența pentru ca ANAF să voteze favorabil modificarea planului de reorganizare al societății.

Anchetatorii susțin că, în octombrie 2022, Topan ar fi primit o primă tranșă de 5.000 de euro, iar în martie 2023 ar fi încasat restul de 45.000 de euro.

Scopul ar fi fost ca ANAF, în calitate de creditor majoritar, să accepte reducerea unei creanțe de la peste 7 milioane de lei la aproximativ 2,1 milioane de lei. În același dosar, procurorii susțin că Tatiana Popovici ar fi primit, în perioada februarie–octombrie 2023, suma de 15.000 de euro, parte din mita totală de 50.000 de euro.

Ancheta vizează și alte fapte

În 2025, Octavian-Ciprian Topan ar fi primit 5.000 de lei de la un lichidator judiciar și ar fi acceptat promisiuni de mită în valoare de 5.000 de euro și 2.000 de euro, în legătură cu proceduri de faliment și insolvență ale unor societăți. În schimb, ar fi urmat să influențeze emiterea unor puncte de vedere favorabile din partea ANAF.

Pe durata controlului judiciar, cei doi nu au voie să părăsească țara fără acordul procurorilor, nu pot lua legătura cu persoanele implicate în dosar și nu își pot exercita funcțiile în care ar fi comis faptele.

