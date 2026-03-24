(VIDEO) Profanare de morminte în Craiova: suspectă identificată de polițiști

Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au identificat o femeie de 54 de ani, bănuită că ar fi distrus o fotografie memorială amplasată pe o piatră funerară din Cimitirul Sineasca.

Sesizarea a fost făcută joia trecută de către firma de pază care asigură securitatea cimitirului, după ce au fost constatate distrugeri la unul dintre morminte.

Cum s-a produs incidentul

Din cercetările efectuate până în prezent, oamenii legii au stabilit că:

fapta ar fi avut loc pe 19 martie,

fotografia memorială ar fi fost distrusă prin spargere,

prejudiciul estimat este de aproximativ 300 de lei.

În urma activităților specifice, polițiștii au reușit să identifice o femeie din Craiova, de 54 de ani, suspectată de comiterea faptei.

Dosar penal pentru profanare de morminte

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru profanare de morminte, o infracțiune gravă care sancționează orice act de distrugere sau degradare a locurilor de veci.

Cercetările continuă pentru:

stabilirea exactă a circumstanțelor,

clarificarea tuturor detaliilor,

luarea măsurilor legale.

La finalizarea anchetei, va fi propusă o soluție prin unitatea de parchet competentă, potrivit IPJ Dolj.

