(VIDEO) Profanare de morminte în Craiova: suspectă identificată de polițiști

Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au identificat o femeie de 54 de ani, bănuită că ar fi distrus o fotografie memorială amplasată pe o piatră funerară din Cimitirul Sineasca.
Sesizarea a fost făcută joia trecută de către firma de pază care asigură securitatea cimitirului, după ce au fost constatate distrugeri la unul dintre morminte.
Cum s-a produs incidentul
Din cercetările efectuate până în prezent, oamenii legii au stabilit că:
- fapta ar fi avut loc pe 19 martie,
- fotografia memorială ar fi fost distrusă prin spargere,
- prejudiciul estimat este de aproximativ 300 de lei.
În urma activităților specifice, polițiștii au reușit să identifice o femeie din Craiova, de 54 de ani, suspectată de comiterea faptei.
Dosar penal pentru profanare de morminte
În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru profanare de morminte, o infracțiune gravă care sancționează orice act de distrugere sau degradare a locurilor de veci.
Cercetările continuă pentru:
- stabilirea exactă a circumstanțelor,
- clarificarea tuturor detaliilor,
- luarea măsurilor legale.
La finalizarea anchetei, va fi propusă o soluție prin unitatea de parchet competentă, potrivit IPJ Dolj.
