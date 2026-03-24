Știri de ultima orăEvenimentȘofer în stare gravă după ce a intrat cu mașina în remorca unui tractor

Șofer în stare gravă după ce a intrat cu mașina în remorca unui tractor

De Daniela Moise

Un șofer de 21 de ani a fost grav rănit, marți, după ce a intrat cu autoturismul în remorca unui tractor. Accidentul s-a produs pe drumul național DN 29A, între localitățile botoșănene Darabani și Hudești.

Tânărul de 21 de ani conducea un autoturism dinspre Darabani spre Hudești, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu remorca unui tractor care circula în fața sa.

Inițial a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Dorohoi. Medicii l-au diagnosticat cu fractura de bazin și traumatism cranio-facial, iar din cauza stării grave în care se afla au decis să fie transferat cu un elicopter SMURD la Clinica de Neurochirurgie din Iași.

Tânărul rănit este polițist de frontieră și se afla în timpul liber în momentul când s-a produs accidentul. 

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

