Bărbat arestat după ce a amenințat că-și omoară unul dintre copii dacă soția nu se întoarce acasă din Austria

Un bărbat din Vaslui a fost arestat pentru pentru rele tratamente aplicate minorului după ce și-a amenințat cu moartea fiul de 13 ani. A filmat scena și i-a trimis imaginile soției sale aflate la muncă în străinătate ca s-o determine să vină acasă.

Bărbatul de 37 de ani din comuna vasluiană Stănilești și-a pus băiatul de 13 ani pe pat și l-a filmat în ipostaze care sugerau că urmează să fie omorât.

În timp ce filma, bărbatul îl amenința pe copil că, dacă mama lui nu revine din străinătate, își va pune planul în aplicare.

Înregistrarea a fost apoi trimisă mamei băiatului, aflată la muncă în Austria. Femeia s-a speriat și a alertat autoritățile.

Polițiștii și asistenții sociali au intervenit. Băiatul și alți trei frați ai săi mai mici au fost preluați de Protecția Copilului Vaslui. Ei sunt acum într-o locuință specială, împreună cu mama lor care s-a întors în țară.

Tatăl copiilor a fost arestat pentru rele tratamente aplicate minorului.

