Olt: Amenzi de 130.000 lei și zeci de permise reținute în weekend

Polițiștii din IPJ Olt au desfășurat, în acest weekend, acțiuni intense în județ, pentru prevenirea accidentelor și menținerea ordinii publice.

87 de intervenții, dintre care: 72 prin apeluri la 112.

Au fost aplicate 423 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 130.000 de lei.

Măsuri drastice în trafic

Ca urmare a neregulilor constatate:

48 de permise de conducere reținute, dintre care: 25 pentru viteză excesivă, 3 pentru alcool sau substanțe interzise, 20 pentru alte abateri,

14 certificate de înmatriculare retrase,

7 infracțiuni rutiere constatate.

Caz grav: viteză extremă și alcool

În comuna Spineni, un bărbat de 41 de ani a fost prins circulând cu 128 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h, având o alcoolemie de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat

Șoferul a fost amendat cu 1822,5 lei, iar cercetările continuă.

Dosar penal pentru un tânăr de 20 de ani

În Slatina, polițiștii au depistat un tânăr care conducea un autoturism cu autorizația provizorie expirată.

A fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Acțiunile continuă

Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru:

reducerea riscului rutier

creșterea siguranței cetățenilor

