Hoț prins după ce a încercat să spargă din nou o biserică din Gorj

Un bărbat de 27 de ani din Motru a fost reținut de polițiști după ce ar fi încercat să fure dintr-o biserică din localitatea Leurda, la doar câteva zile după ce fusese implicat într-un alt furt din același loc.

Incidentul a avut loc pe 21 martie, când o femeie care se ocupa de curățenie la lăcașul de cult a sunat la 112 după ce:

sistemul de alarmă s-a activat,

în interior erau bunuri răvășite,

un geam fusese spart.

Polițiștii au deschis imediat un dosar penal pentru tentativă de furt calificat.

Suspect identificat rapid

În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că autorul este un tânăr de 27 de ani, din Motru, care:

este suspectat că a comis tentativa de furt

fusese deja implicat într-un furt anterior din aceeași biserică

În decembrie, acesta ar fi sustras aproximativ 600 de lei din lăcașul de cult.

Reținut pentru 24 de ore

Polițiștii au dispus:

reținerea bărbatului pentru 24 de ore,

introducerea acestuia în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

