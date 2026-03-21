Mașină făcută scrum în Vâlcea: incendiu violent izbucnit în această dimineață

Pompierii militari din județul Vâlcea au fost solicitați în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în localitatea Blidari.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Mașina, distrusă complet

La sosirea echipajelor, autoturismul ardea generalizat. Incendiul a fost:

localizat rapid,

lichidat în scurt timp.

Din păcate, autoturismul a fost distrus în proporție de 100%. Nu au fost înregistrate victime în urma incidentului.

Potrivit pompierilor, incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit electric.

Citește și: (VIDEO) Trump, „ars” în Spania: Efigii uriașe în flăcări la celebrul festival Fallas