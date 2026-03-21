(VIDEO) Trump, „ars” în Spania: Efigii uriașe în flăcări la celebrul festival Fallas

De Mariana BUTNARIU

În ultima noapte a festivalului Las Fallas, desfășurat în Valencia, efigii uriașe ale liderului american au fost arse în aplauzele participanților. Sculpturile satirice, cunoscute sub numele de „ninots”, sunt o tradiție a evenimentului și ironizează figuri publice și politice.

Nu este prima dată când Donald Trump devine subiectul acestor creații artistice.

În acest an, el a fost reprezentat în ipostaze grotești, alături de:

  • Vladimir Putin,
  • Benjamin Netanyahu.

Tensiuni politice în fundal

Momentul vine într-un context tensionat între SUA și Spania. Guvernul spaniol a criticat poziția lui Trump privind războiul cu Iran și a respins presiunile pentru creșterea cheltuielilor de apărare.

Tradiție, artă și protest

Festivalul Fallas este cunoscut pentru combinația sa de:

  • artă spectaculoasă,
  • satiră politică,
  • foc și distrugere simbolică.

Arderea efigiilor marchează finalul evenimentului și transmite adesea mesaje sociale sau politice puternice, potrivit UK News.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

