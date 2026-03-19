(VIDEO) Transport ilegal de lemne descoperit la Novaci: peste 80 mc de material lemnos, indisponibilizați

Polițiștii din Novaci au desfășurat o amplă acțiune pentru verificarea legalității transportului de material lemnos, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

În timpul controalelor, oamenii legii au prins în flagrant un bărbat de 39 de ani din Novaci, aflat la volanul unei autoutilitare încărcate cu lemn.

Acesta transporta 6,8 metri cubi de lemn de foc (fag), fără aviz de însoțire sau documente legale.

Întreaga cantitate a fost confiscată pe loc, iar pe numele șoferului a fost deschis dosar penal pentru transport ilegal de material lemnos.

Descoperire mai mare într-un parchet forestier

Verificările au continuat în zona Valea Seacă, unde polițiștii, împreună cu specialiști din cadrul ocoalelor silvice, au făcut o descoperire importantă: 75 metri cubi de material lemnos, deținuți fără drept într-o rampă forestieră.

Lemnul aparținea unei societăți comerciale implicate în exploatarea forestieră.

Cantitatea a fost:

indisponibilizată,

lăsată în custodia Ocolul Silvic Polovragi.

Sancțiuni și dosare penale

În urma acțiunii:

a fost întocmit dosar penal pentru transport ilegal de lemn,

firma implicată a fost sancționată conform Legii 171/2010.

Polițiștii au acționat împreună cu:

Ocolul Silvic Novaci,

Ocolul Silvic Polovragi.

Controalele continuă

Acțiunile de acest tip fac parte dintr-un plan mai amplu de combatere a tăierilor ilegale și a transportului ilegal de lemn.

Autoritățile atrag atenția:

orice transport de material lemnos trebuie să fie însoțit de documente legale,

nerespectarea legislației poate duce la dosar penal și sancțiuni severe.

