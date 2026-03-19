Spargere de locuință în Olt: doi tineri identificați, prejudiciul recuperat integral

Polițiștii au reușit să identifice rapid autorii unui furt din locuință comis în județul Olt, recuperând în totalitate bunurile sustrase.
Incidentul a fost sesizat pe 17 martie 2026, în jurul orei 15:40, de o femeie de 51 de ani din Balș.
Aceasta a reclamat faptul că persoane necunoscute au pătruns prin efracție într-o locuință pe care o deține în Iancu Jianu, în noaptea de 16 spre 17 martie.
Din primele verificări hoții au intrat prin efracție și au sustras mai multe bunuri. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 16.000 de lei.
Suspecții, identificați rapid
În urma activităților investigativ-operative, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești au identificat două persoane bănuite:
- un tânăr de 26 de ani din Iancu Jianu,
- o tânără de 18 ani din Voineasa.
Prejudiciul a fost recuperat integral și bunurile au fost restituite proprietarei.
Reținere și continuarea cercetărilor
În baza probelor administrate, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș:
- tânărul de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore,
- acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă,
- urmează să fie prezentat în fața Judecătoria Balș pentru dispunerea măsurilor legale.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor faptei. În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat. Polițiștii continuă investigațiile pentru documentarea completă a activității infracționale.
