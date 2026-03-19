Spargere de locuință în Olt: doi tineri identificați, prejudiciul recuperat integral

Polițiștii au reușit să identifice rapid autorii unui furt din locuință comis în județul Olt, recuperând în totalitate bunurile sustrase.

Incidentul a fost sesizat pe 17 martie 2026, în jurul orei 15:40, de o femeie de 51 de ani din Balș.

Aceasta a reclamat faptul că persoane necunoscute au pătruns prin efracție într-o locuință pe care o deține în Iancu Jianu, în noaptea de 16 spre 17 martie.

Din primele verificări hoții au intrat prin efracție și au sustras mai multe bunuri. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 16.000 de lei.

Suspecții, identificați rapid

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești au identificat două persoane bănuite:

un tânăr de 26 de ani din Iancu Jianu,

o tânără de 18 ani din Voineasa.

Prejudiciul a fost recuperat integral și bunurile au fost restituite proprietarei.

Reținere și continuarea cercetărilor

În baza probelor administrate, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș:

tânărul de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore,

acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă,

urmează să fie prezentat în fața Judecătoria Balș pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor faptei. În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat. Polițiștii continuă investigațiile pentru documentarea completă a activității infracționale.

