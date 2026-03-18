Știri de ultima orăEvenimentMotociclist de peste 70 de ani, găsit inconștient într-un șanț

Motociclist de peste 70 de ani, găsit inconștient într-un șanț

De Magda Dragu
Motociclist de peste 70 de ani, găsit inconștient într-un șanț
Motociclist de peste 70 de ani, găsit inconștient într-un șanț

După ce s-a accidentat, miercuri, pe un drum din județul Satu Mare, un motociclist de peste 70 de ani care a fost găsit inconștient, în stop cardio-respirator, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ‘Someș’.

Potrivit sursei citate, motociclistul a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț, fiind găsit inconștient.

„În urma intervenției prompte a echipajelor de urgență, motociclistul implicat în accidentul din localitatea Ghenci a fost resuscitat cu succes. Bărbatul, în vârstă de 73 de ani, a fost găsit inițial în stop cardio-respirator, însă manevrele de resuscitare aplicate de personalul medical au dus la reluarea funcțiilor vitale“, precizează informarea transmisă de ISU Satu Mare, conform Agerpres.

După stabilizarea inițială, motociclistul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare, cu semne vitale.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

