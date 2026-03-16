(VIDEO) Dolj: Bărbat reținut după ce și-ar fi jefuit concubina și ar fi fugit cu mașina acesteia. Polițiștii l-au prins la graniță

Un bărbat de 37 de ani, din satul Verbicioara, comuna Verbița, a fost reținut de polițiștii din Craiova după ce ar fi sustras bani, bijuterii, telefoane și autoturismul concubinei sale, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 114.000 de lei.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, incidentul a fost sesizat în noaptea de 14 martie, în jurul orei 23:40, de către o femeie de 37 de ani din comuna Verbița.

Ce ar fi furat bărbatul

Femeia le-a spus polițiștilor că partenerul ei, cu care locuia fără forme legale într-un imobil din Craiova, și-ar fi însușit mai multe bunuri din locuință, printre care:

două telefoane mobile,

3.800 de euro,

30.000 de lei,

două ceasuri,

bijuterii din aur,

autoturismul femeii.

După ce ar fi luat bunurile, bărbatul ar fi plecat într-o direcție necunoscută.

Prins la graniță

Polițiștii Secției 3 Craiova au format imediat o echipă de lucru pentru depistarea suspectului.

Cu sprijinul polițiștilor de la Poliția Autostrăzi și al celor de la Poliția de Frontieră Română, bărbatul a fost găsit în fostul punct de trecere a frontierei Nădlac.

Acesta a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

În urma activităților desfășurate de polițiști, aproximativ 70% din prejudiciu a fost recuperat și restituit persoanei vătămate.

Și acuzații de agresiune

În timpul cercetărilor, oamenii legii au stabilit că în locuința din Craiova mai locuia, fără forme legale, și o femeie de 40 de ani.

Aceasta ar fi fost agresată fizic de suspect în data de 12 martie, motiv pentru care bărbatul este cercetat și pentru lovirea sau alte violențe.

Reținut pentru 24 de ore

În baza probelor administrate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

În cursul zilei de astăzi, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

