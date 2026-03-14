Un muncitor a murit după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste el când săpa un canal la 4 metri adâncime

Un muncitor a murit, vineri, după ce a fost prins sub un mal de pământ, în localitatea Târşolţ, judeţul Satu Mare. Pompierii au fost nevoiţi să consolideze malurile de pământ pentru a putea ajunge la victimă, aceasta fiind scoasă şi predată echipajului de terapie intensivă mobilă, însă a fost declarat decesul.

Incidentul s-a produs în localitatea Târşolţ, unde victima, care lucra la un canal, a fost prinsă sub un mal de pământ, la o adâncime estimată de aproximativ 3-4 metri, potrivit News.ro. Mormanul de pământ s-a surpat și l-a acoperit complet.

„Victima a fost extrasă de pompierii militari de la o adâncime estimată de aproximativ 3-4 metri şi predată echipajului de terapie intensivă mobilă prezent la faţa locului. În urma evaluării medicale, echipajul a fost nevoit să constate decesul acesteia”, a precizat ISU Satu Mare.

Pentru gestionarea situaţiei au fost mobilizate şi materiale specifice pentru executarea sprijinirilor şi consolidării malurilor de pământ, în vederea desfăşurării intervenţiei în condiţii de siguranţă.

În sprijinul echipajelor s-au deplasat şi containerul de căutare-salvare al Detaşamentului de Pompieri Satu Mare, încadrat cu 2 cadre militare, precum şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă cu materiale suplimentare pentru lucrări de consolidare.

