Vâlcea: Șofer depistat drogat la volan pe DN 7, în localitatea Seaca

Un bărbat de 33 de ani, din Râmnicu Vâlcea, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism pe DN7 sub influența substanțelor psihoactive.

Șoferul a fost oprit în trafic la data de 11 martie, în jurul orei 12:20, de polițiștii din cadrul Serviciul Rutier. Oamenii legii desfășurau activități pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

Autoturismul condus de acesta se deplasa pe DN 7, pe raza localității Seaca.

În urma testării cu aparatul din dotare, rezultatul a indicat posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Rezultatul confirmat de Medicina Legală

Șoferul a fost transportat la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice. Rezultatele transmise ulterior de Institutul de Medicină Legală Craiova au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organism.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Avertismentul polițiștilor

Reprezentanții poliției atrag atenția că alcoolul sau consumul de substanțe psihoactive înainte de a conduce pune în pericol siguranța tuturor participanților la trafic și atrage răspunderea penală.

