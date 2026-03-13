Bărbat reținut pentru furtul unei biciclete în Târgu Jiu

Polițiștii din Târgu Jiu au reținut un bărbat, de 45 de ani, bănuit că ar fi sustras o bicicletă din curtea unui imobil de pe strada Tudor Vladimirescu, prejudiciul fiind estimat la 3.000 de lei.

Incidentul s-a petrecut în seara de 12 martie 2026, iar polițiștii Biroului Ordine Publică s-au sesizat din oficiu. Persoana bănuită a fost identificată în urma verificărilor ca fiind un bărbat de 45 de ani, din Târgu Jiu. În urma probatoriului, s-a dispus reținerea pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, în data de 13 martie 2026. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor faptei.

