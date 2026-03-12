Un bărbat a murit după ce s-a aruncat în faţa metroului în stația Piața Unirii 2

Un incident grav a avut loc joi după-amiază la metroul din București. O persoană a murti în staţia de metrou Piaţa Unirii, după ce s-ar fi aruncat în faţa trenului. Metrorex a anunţat că circulația a fost reorganizată.

Metrorex a transmis că în jurul orei 15.30, în stația de metrou Piața Unirii 2, pe direcția Tudor Arghezi, o persoană s-ar fi aruncat în faţa metroului.

Astfel că circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată pe Magistrala 2, pentru a permite intervenția echipelor de salvare.

Personalul Metrorex a solicitat intervenția echipajelor SMURD și a celorlalte organe abilitate, care au ajuns la fața locului.

Din primele informații, ar fi vorba despre un bărbat cu vârsta între 20 și 30 de ani.

Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex, vor deschide o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

