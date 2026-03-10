Jandarm aflat în timpul liber a salvat un bărbat inconștient în Mehedinți

Un jandarm aflat în timpul liber a intervenit prompt pentru a acorda primul ajutor unui bărbat aflat în stare de inconștiență, în comuna Cujmir, județul Mehedinți.

Subofițerul a observat o persoană căzută și a verificat imediat starea victimei. Constatând gravitatea situației, acesta a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita intervenția echipajelor medicale.

A acordat primul ajutor până la sosirea ambulanței

Până la sosirea echipajului medical, jandarmul a acordat primul ajutor și a monitorizat starea bărbatului, asigurând totodată zona pentru a preveni apariția altor situații de risc.

Ulterior, persoana a fost preluată de ambulanță și transportată pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Cine este jandarmul care a intervenit

Cel care a intervenit este sergent-major Roșca Marin, absolvent al Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Grigore Alexandru Ghica, promoția 2023.

Din anul 2025, acesta își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți

Intervenția jandarmului demonstrează cât de importante sunt reacția rapidă, empatia și spiritul de solidaritate, mai ales în situații de urgență.

Astfel de gesturi pot face diferența și pot salva vieți.

