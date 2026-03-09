Patru răniți după ce o autoutilitară a lovit un microbuz

Patru persoane au fost transportate la spital după ce o autoutilitară a lovit luni un microbuz în care se aflau 10 persoane, pe Centura Nord-Est, între municipiul Cluj-Napoca și comuna Apahida.

„Din primele date, în accident au fost implicate un microbuz și o autobasculantă, însă din fericire nu există victime încarcerate. Echipajele au găsit la fața locului 11 persoane care au reușit să se autoevacueze, iar 4 dintre acestea primesc îngrijiri medicale. Mai exact, este vorba despre 2 bărbați și 2 femei. Toate persoanele implicate în evenimentul rutier sunt conștiente și cooperante’, se arată într-o informare a ISU Cluj.

Potrivit IPJ Cluj, autoutilitara a pătruns pe sensul opus.

„Potrivit cercetărilor preliminare, o autoutilitară condusă de un bărbat de 61 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, acroșând un microbuz condus de o femeie de 43 de ani, din comuna Bonțida. În urma impactului, microbuzul cu 10 ocupanți s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier, patru persoane cu vârste cuprinse între 25-58 de ani, pasageri în microbuz, au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale“, informează IPJ Cluj.

