Gorj: Tânără de 17 ani, băgată în portbagaj de iubitul gelos. Bărbatul a fost reținut de polițiști

Un incident grav a avut loc în județul Gorj, unde o adolescentă de 17 ani a fost agresată și lipsită de libertate de către concubinul său, un tânăr de 23 de ani. Polițiștii au intervenit după ce fata a sunat la 112 și au deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni.

Potrivit IPJ Gorj, incidentul s-a petrecut în noaptea de 7 spre 8 martie 2026, în jurul orei 01:30, pe DJ 675, între orașele Țicleni și Târgu-Cărbunești.

Bărbatul de 23 de ani, din orașul Țicleni, se afla la volanul unui autoturism și era însoțit de concubina sa, o tânără de 17 ani din comuna Albeni. Pe fondul geloziei, între cei doi ar fi izbucnit un conflict.

În timpul disputei, tânărul ar fi oprit mașina și ar fi tras-o cu forța pe fată din autoturism, după ce a deschis portiera din dreapta față. Aceasta ar fi fost trântită la pământ și amenințată cu moartea, potrivit primelor cercetări.

Adolescenta ar fi fost închisă în portbagaj

După agresiune, bărbatul ar fi introdus-o pe tânără în portbagajul mașinii, împotriva voinței sale. El și-ar fi continuat deplasarea până la locuința fetei din comuna Albeni.

În jurul orei 03:20, polițiștii din Târgu-Cărbunești au fost sesizați prin apel la 112 de către adolescentă. Aceasta a reușit să sune folosind telefonul bărbatului, după ce cei doi și-ar fi sustras reciproc telefoanele mobile.

Polițiștii au constituit imediat o echipă operativă formată din specialiști ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Poliției Orașului Târgu-Cărbunești, care s-a deplasat la domiciliul victimei.

Telefon distrus și aruncat în pădure

În urma discuțiilor purtate de polițiști cu suspectul, acesta ar fi distrus telefonul mobil al tinerei și l-ar fi aruncat într-o zonă împădurită.

Adolescenta a fost identificată la domiciliu și condusă la sediul poliției pentru clarificarea situației.

Ulterior, aceasta a fost examinată de medicul legist, care a stabilit că viața fetei nu a fost pusă în pericol.

Bărbatul a fost reținut

În acest caz, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis un dosar penal pentru:

violență în familie,

amenințare,

distrugere,

lipsire de libertate în mod ilegal.

Tânărul de 23 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Acesta urmează să fie prezentat în cursul zilei de 9 martie 2026 în fața procurorilor, cu propuneri legale.

