Eveniment

Bărbat rănit după ce două maşini s-au ciocnit, iar una a căzut într-o râpă adâncă de zece metri

De Daniela Moise

Un bărbat a fost rănit după ce două maşini s-au ciocnit, iar una a căzut într-o râpă adâncă de zece metri. Accidentul s-a petrecut vineri dimineaţă, în localitatea clujeană Sălicea.

Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în această dimineaţă, în jurul orei 08.00, la un accident rutier petrecut pe raza localităţii Sălicea. 

Echipajele operative au găsit la faţa locului două autoturisme, unul dintre acestea aflându-se într-o râpă de aproximativ zece metri adâncime. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, iar cinci persoane au reuşit să iasă singure afară din autoturismele avariate, precizează sursa citată.



Trei bărbaţi au primit îngrijiri la faţa locului, unul dintre aceştia, de aproximativ 30 de ani, fiind transportat la spital, în timp ce ceilalţi doi au refuzat transportul la spital. 

Sursa citată a mai precizat că au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare şi două ambulanţe SAJ.

