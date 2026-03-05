Acțiune amplă a polițiștilor din Gorj: peste 160 de amenzi, permise reținute și transporturi ilegale oprite

Polițiștii, alături de reprezentanți ai Biroului pentru Imigrări Gorj și RAR, au vizat combaterea migrației ilegale, a contrabandei cu tutun și creșterea siguranței rutiere.

Polițiștii gorjeni, împreună cu reprezentanți ai Biroului pentru Imigrări Gorj și ai Registrului Auto Român, au desfășurat o acțiune pentru combaterea migrației ilegale și a contrabandei cu tutun și produse din tutun.

În cadrul verificărilor efectuate au fost aplicate 161 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute totodată 7 permise de conducere și 15 certificate de înmatriculare.

Polițiștii au identificat două autovehicule care efectuau transport internațional de persoane fără a deține copia conformă necesară pentru transport în regim de închiriere. Totodată, alte două autovehicule efectuau transport de mărfuri fără licență de transport sau copie conformă pentru transportul de mărfuri.

În toate aceste cazuri a fost dispusă măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor pentru o perioadă de șase luni, prin reținerea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatelor de înmatriculare.

Pe parcursul acțiunii au fost constatate și două infracțiuni, una la regimul rutier și una la regimul silvic. Totodată, polițiștii au confiscat 3,1 metri cubi de material lemnos.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru:

identificarea și descurajarea transporturilor ilegale de migranți,

depistarea faptelor de contrabandă cu tutun,

pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

