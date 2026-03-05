Trafic de droguri de mare risc în Dolj: trei persoane vizate de ancheta DIICOT Craiova

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a trei persoane. Doi bărbați și o femeie sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de efecte psihoactive.

Începând cu anul 2025, persoanele cercetate ar fi procurat, deținut, manipulat și comercializat droguri de mare risc, precum și substanțe psihoactive, către diverși consumatori din județul Dolj, pentru sume cuprinse între 100 și 200 de lei.

Cercetările au arătat că una dintre persoanele cercetate, o femeie care în prezent se sustrage urmăririi penale, ar fi fost sursă de aprovizionare cu droguri de mare risc pentru una dintre celelalte persoane implicate.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe interzise comercializate de către persoanele cercetate, printre care MDMB-4en-PINACA și 5F-ABD. Îîn urma celor trei percheziții domiciliare efectuate la data de 3 martie, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă.

Ieri, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere:

de arestare preventivă pentru una dintre persoane și arestare preventivă,

în lipsă, pentru alte două persoane, un bărbat și o femeie, care se sustrag urmăririi penale.

Instanța a admis propunerea formulată de procurori și a dispus arestarea preventivă a persoanei reținute, urmând să se pronunțe și cu privire la celelalte propuneri.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj.

Citește și: