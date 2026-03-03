Vâlcea: Prins băut la volan pe DN7/E81: Bărbat cercetat penal

Ieri, în jurul orei 22:50, polițiștii din Milcoiu au depistat pe DN7/E81, pe raza comunei, un bărbat de 48 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului.

Aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea pentru recoltarea a două probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

Testarea cu drugtest a avut rezultat negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor comiterii faptei.

