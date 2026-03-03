8.4 C
Craiova
marți, 3 martie, 2026
Dolj: Minoră dispărută în comuna Afumați: Poliția solicită ajutorul cetățenilor

Dolj: Minoră dispărută în comuna Afumați: Poliția solicită ajutorul cetățenilor

De Mariana BUTNARIU
Ce trebuie să faceți dacă aveți informații despre minora din imagine
Ce trebuie să faceți dacă aveți informații despre minora din imagine

Ieri, în jurul orei 19:40, polițiștii din Rast au fost sesizați de o femeie din comuna Afumați despre dispariția fiicei sale, Miluț Dorela-Andreea, de 13 ani.

Minora a plecat voluntar de la domiciliu în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 04:00, și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente:

  • Înălțime: 1,55 m
  • Greutate: 45 kg
  • Păr șaten, lung
  • Ochii căprui

Ținută la momentul plecării:

  • Geacă neagră,
  • Tricou alb,
  • Pantaloni de blugi albaștri.

Persoanele care dețin informații utile sunt rugate să apeleze 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

