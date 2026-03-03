Dolj: Minoră dispărută în comuna Afumați: Poliția solicită ajutorul cetățenilor

Ieri, în jurul orei 19:40, polițiștii din Rast au fost sesizați de o femeie din comuna Afumați despre dispariția fiicei sale, Miluț Dorela-Andreea, de 13 ani.

Minora a plecat voluntar de la domiciliu în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 04:00, și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente:

Înălțime: 1,55 m

Greutate: 45 kg

Păr șaten, lung

Ochii căprui

Ținută la momentul plecării:

Geacă neagră,

Tricou alb,

Pantaloni de blugi albaștri.

Persoanele care dețin informații utile sunt rugate să apeleze 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

