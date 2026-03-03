Dolj: Minoră dispărută în comuna Afumați: Poliția solicită ajutorul cetățenilor

Ieri, în jurul orei 19:40, polițiștii din Rast au fost sesizați de o femeie din comuna Afumați despre dispariția fiicei sale, Miluț Dorela-Andreea, de 13 ani.
Minora a plecat voluntar de la domiciliu în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 04:00, și nu a mai revenit până în prezent.
Semnalmente:
- Înălțime: 1,55 m
- Greutate: 45 kg
- Păr șaten, lung
- Ochii căprui
Ținută la momentul plecării:
- Geacă neagră,
- Tricou alb,
- Pantaloni de blugi albaștri.
Persoanele care dețin informații utile sunt rugate să apeleze 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.
Citește și: (VIDEO) Dolj: Furt calificat în comuna Podari: doi tineri reținuți pentru 24 de ore