Un elev de 14 ani a murit la şcoală după ce i s-a făcut rău

De Magda Dragu
Un elev în vârstă de 14 ani, din judeţul Botoşani, a murit marţi, după ce i s-a făcut rău la şcoală. Poliţiştii fac cercetări în acest caz. Incidentul s-a petrecut în Botoşani.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat că poliţiştii din cadrul Secţiei Rurale 1 au fost sesizaţi, marţi, că un băiat de 14 ani, din  comuna Mihai Eminescu, a decedat după ce s-a simţit rău în timp ce se afla la şcoală. 

”S-a constituit echipă operativă formată din poliţişti judiciari şi criminalişti, care s-au deplasat la faţa locului pentru a efectua cercetări cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul”, au afirmat poliţiştii, potrivit news.ro.

Ei au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, urmând ca necropsia să stabilească motivele decesului.

