Anchetă după imagini cu o persoană care ar folosi o armă într-o parcare din Craiova

Polițiștii din cadrul Secției 1 din Craiova s-au sesizat din oficiu, astăzi, 3 martie, după apariția în spațiul public a unor imagini în care se observă o persoană care ar folosi o armă în parcarea unui centru comercial din municipiu.

În acest caz a fost constituit un colectiv de lucru format din polițiști ai Poliției Municipiului Craiova și ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Dolj.

Oamenii legii desfășoară verificări pentru:

identificarea persoanei surprinse în imagini;

stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul;

dispunerea măsurilor legale care se impun.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă arma utilizată este letală sau neletală și dacă au fost încălcate prevederile legale în vigoare.

