(VIDEO) Rețea de trafic de minori destructurată la Craiova. Patru persoane arestate preventiv

Polițiștii din cadrul Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au destructurat o grupare formată din patru persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani, cercetate pentru trafic de minori.

Minoră de 15 ani, recrutată prin promisiuni false

Potrivit anchetatorilor, în luna octombrie 2025, un tânăr de 18 ani ar fi profitat de vulnerabilitatea unei minore instituționalizate, în vârstă de 15 ani, pe care ar fi recrutat-o prin inducere în eroare și promisiuni de conviețuire.

Ulterior, aceasta ar fi fost adăpostită într-o locuință aparținând unei persoane de 56 de ani, în scopul exploatării sexuale.

Exploatare în mai multe locații din Craiova și județul Dolj

Alte două persoane, de 19 și 23 de ani, ar fi participat la exploatarea victimei în apartamente închiriate în regim hotelier din municipiul Craiova, dar și în zone rurale ale județului Dolj.

Anchetatorii susțin că, prin violență fizică și psihică, minora ar fi fost determinată să practice prostituția, iar banii obținuți ar fi fost însușiți de persoanele cercetate.

Percheziții și arestări preventive

La data de 24 februarie 2026, polițiștii au efectuat 8 percheziții domiciliare, fiind ridicate mai multe mijloace de probă.

Procurorii DIICOT au dispus reținerea suspecților, iar pe 25 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Dolj a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a acestora.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova.

