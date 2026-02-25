12.8 C
Târgu Jiu: 1,32% alcool în sânge, după ce a refuzat etilotestul

De Mariana BUTNARIU
Bărbat prins conducând beat în Târgu Jiu

Ieri, polițiștii din Târgu Jiu – Biroul Rutier au intervenit în cazul unui bărbat de 35 de ani, din Tismana, care conducea un autoturism pe raza municipiu și a refuzat testarea cu aparatul etilotest.

Acesta a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate două probe de sânge, la interval de o oră, stabilindu-se o concentrație de 1,32%, respectiv 1,12% alcool pur în sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, urmând ca ancheta să continue pentru luarea măsurilor legale care se impun.

