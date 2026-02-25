„Omagiu Marin Sorescu” – lansări de carte și momente artistice la Biblioteca Aman

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează vineri, 27 februarie, de la ora 11:00, evenimentul cultural „Omagiu Marin Sorescu”, dedicat marelui scriitor român Marin Sorescu, la împlinirea a 90 de ani de la nașterea sa.

Manifestarea va avea loc în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, reunind scriitori, profesori, elevi și iubitori ai literaturii într-o întâlnire dedicată memoriei și operei unuia dintre cei mai importanți autori români contemporani.

Lansări de carte

În cadrul evenimentului vor fi lansate trei volume:

„Eu și Marin Sorescu” , semnat de Beatrice Silvia Sorescu – volum memorialistic și poetic ce readuce în prim-plan figura scriitorului prin amintiri de familie, reflecții și microeseuri literare;

, semnat de Beatrice Silvia Sorescu – volum memorialistic și poetic ce readuce în prim-plan figura scriitorului prin amintiri de familie, reflecții și microeseuri literare; „Frânturi de viață” , autor Nicolae Bălașa – o compilație de texte ce conturează spațiul social, politic și cultural românesc, îmbinând dramatismul cu ironia și umorul;

, autor Nicolae Bălașa – o compilație de texte ce conturează spațiul social, politic și cultural românesc, îmbinând dramatismul cu ironia și umorul; „Portative”, semnat de Daniela Barbu – volum poetic dens, ce invită la reflecție și trăire artistică.

Invitați și momente artistice

La întâlnire vor participa invitații:

Tudor Nedelcea, Dan Lupescu, Mircea Pospai, Nicolae Marinescu, Cătălin Ghițuleasa și Radu Ionete.

Momentele artistice vor fi susținute de tinerii invitați:

Paliu Aylin Maria, Florescu Carol, Prunoiu Ovidiu, Florescu Sara Maria, Pascu Nicolas și Călin Vlad Constantin, care vor interpreta piese muzicale și vor recita versuri.

Evenimentul va fi moderat de prof. univ. dr. habil. Gabriela Păsărin.

Participare educațională

La manifestare vor lua parte elevi ai Liceul „Marin Sorescu” Craiova și ai Școala Gimnazială „Traian” Craiova, consolidând dialogul dintre generații prin literatură și cultură.