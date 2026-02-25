Vâlcea: Bărbat reținut pentru furturi și conducere fără permis în comuna Budești

14.5 C
Știri de ultima orăEvenimentVâlcea: Bărbat reținut pentru furturi și conducere fără permis în comuna Budești

De Mariana BUTNARIU
Poliția identifică un bărbat implicat în mai multe infracțiuni
Polițiștii din Milcoiu au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 57 de ani, din comuna Budești, cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni.

În perioada 13–16 februarie, persoane necunoscute au sustras:

  • aproximativ 200 de litri de motorină,
  • o baterie auto,
  • alte bunuri de la punctul de lucru al unei societăți comerciale din Budești.

La data de 17 februarie, un bărbat a sesizat poliția că persoane necunoscute au pătruns fără drept în curtea locuinței sale și au sustras:

  • monitor,
  • triplă electrică,
  • chei tubulare,
  • alte obiecte.

Persoana suspectă ar fi fost ulterior văzută conducând un moped pe DJ 678 și pe strada Cătinei, în localitate.

Cercetări și reținere

Polițiștii au desfășurat cercetări sub aspectul:

  • furt calificat,
  • punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat,
  • conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Bărbatul de 57 de ani a fost identificat cu sprijinul polițiștilor din Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea, condus la sediul Secției 2 Poliție Rurală Milcoiu și reținut pentru 24 de ore. Ela a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

Astăzi, acesta va fi prezentat unității de parchet competente pentru luarea măsurilor legale.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

