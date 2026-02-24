(VIDEO) Două angajate bancare din Olt, reținute pentru înșelăciune: persoane vârstnice, transformate în debitori fără să știe

Două femei din județul Olt au fost reținute de polițiști, fiind acuzate că ar fi pus la punct un mecanism prin care persoane vârstnice erau păcălite să semneze documente ce au fost ulterior folosite pentru contractarea unor credite bancare.

Potrivit anchetatorilor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, au documentat activitatea infracțională a celor două suspecte, cercetate pentru înșelăciune, fals intelectual și uz de fals în formă continuată.

Victimele nu știau că au contractat credite

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018–2022, cele două femei, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu într-o unitate bancară, ar fi indus în eroare mai multe persoane în vârstă pentru a obține sume de bani prin credite contractate fraudulos.

Anchetatorii susțin că una dintre suspecte ar fi obținut documente și semnături de la victime sub diferite pretexte, completând ulterior cereri de credit. Cealaltă ar fi confirmat formal prezența și acordul debitorilor, facilitând aprobarea împrumuturilor.

Ulterior, documentația de creditare ar fi fost întocmită în fals, inversând calitățile juridice ale persoanelor implicate, astfel încât victimele să apară drept debitori principali sau giranți, fără să știe că au contractat credite și fără să beneficieze de bani.

Prejudiciu estimat la 61.500 de lei

Prejudiciul total estimat în dosar se ridică la aproximativ 61.500 de lei.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea celor două femei pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

